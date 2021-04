De Duitse politie heeft woensdagavond een 51-jarige zorgmedewerker van een kliniek in de oostelijke stad Potsdam opgepakt na de dood van vier patiënten. Een vijfde persoon verkeert nog in kritieke toestand.

Een politiewoordvoerder zegt dat de vrouw ervan verdacht wordt de slachtoffers om het leven te hebben gebracht. Haar motief is nog onduidelijk, wel is bekend dat ze werkzaam was in de kliniek.

De slachtoffers waren volgens de politie hevig toegetakeld en vertoonden sporen van "extreem extern geweld". Ze zouden patiënten zijn geweest van een afdeling voor mensen met mentale problemen die worden geholpen met spier- en gewrichtsproblemen, schrijven lokale media. De politie heeft hierover nog geen uitspraken gedaan.

De Oberlin-kliniek in het Oost-Duitse Potsdam is volgens haar website gespecialiseerd in de behandeling van mensen met mentale en lichamelijke aandoeningen. Potsdam ligt op zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Berlijn.