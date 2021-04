Het Vaticaan heeft jarenlang geïnvesteerd in de Zwitserse farmaceut Novartis, het moederbedrijf van Sandoz dat onder meer de morning-afterpil en abortuspil produceert. De investering is een voorbeeld van wat er destijds allemaal fout ging bij het financiële beheer van het Vaticaan, aldus de voormalig financiële topcontroleur Libero Milone.

Naast aandelen in Novartis, zou het Vaticaan ook aandelen hebben gehad in de eveneens Zwitserse farmaceut Roche. Volgens Milone zou het in totaal om zo'n 20 miljoen euro gaan.

De opvallende investeringen werden onthuld in het programma Report van de Italiaanse publieke omroep RAI 3. Milone, die van 2015 tot 2017 de zogeheten auditeur-generaal van het Vaticaan was, stelt in het programma dat dit aantoont hoe bij investeringen nauwelijks rekening werd gehouden met sociale leer van de katholieke kerk. Zo herinnerden de reportagemakers eraan dat het Vaticaan in die tijd apothekers juist aanmoedigde de abortuspil niet te verkopen.

Report zegt ook over aanwijzingen te beschikken dat raadgevers van het financiële adviesorgaan van het Vaticaan die aandrongen op transparantie en correctheid vaak werden geboycot of zelfs gesaboteerd. Ook paus Franciscus I zou, toen hij de financiële hervormingen die onder zijn voorganger begonnen wilde doorzetten, op felle weerstand binnen de muren van Vaticaanstad zijn gebotst.