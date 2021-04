De Britse premier Boris Johnson zit in de problemen nu een ex-topadviseur het vizier op hem heeft gericht en de grootste Britse oppositiepartij Labour zich openlijk afvraagt of de premier zich aan het begin van de coronapandemie schuldig maakte aan corruptie. Daar kwam deze week de onthulling van een explosieve uitspraak van Johnson over lockdowns bovenop.

De premier zou hebben gezegd dat hij liever zou zien dat de lijken zich met duizenden tegelijk opstapelen dan dat hij een derde nationale lockdown moest afkondigen, schreven Britse media op basis van bronnen.

Johnson zou de uitspraak eind vorig jaar hebben gedaan, nadat hij met tegenzin een tweede nationale lockdown had afgekondigd. De premier zelf ontkent dat hij de uitspraak heeft gedaan.

Bronnen van The Guardian zeggen dat Johnson ook bedoeld kan hebben dat hij ongeacht de mogelijke gevolgen geen nieuwe lockdowns meer wilde. Ze voegen daaraan toe dat hij de uitspraak in een opwelling van frustratie deed. Johnson kondigde in januari namelijk alsnog een derde nationale lockdown af.

Johnson wilde beademingsmachines in ruil voor belastingvoordelen

Desondanks neemt de druk op Johnson toe. Hij werd vorige week dinsdag al in verlegenheid gebracht door BBC News, dat gesprekken tussen de bewindsman en topondernemer Sir James Dyson publiceerde. Toen de coronacrisis uitbrak, wilde Johnson dat de stofzuigerfabrikant in het Verenigd Koninkrijk beademingsmachines ging produceren. Dat wilde Dyson wel, mits Johnson enkele belastingproblemen kon oplossen. Daar verzekerde Johnson de uitvinder van.

Volgens Labour riekt het gesprek naar corruptie. "Dit zaakje stinkt. Een miljardair kan rechtstreeks met de premier appen, op snelle antwoorden rekenen en een directe beleidsverandering bewerkstelligen", citeerde BBC News de partij. In Engeland zijn daarnaast al tijden zorgen over mogelijke vriendjespolitiek door de Conservative Party van Johnson.

Ex-topadviseur zet vraagtekens bij integriteit Johnson

Volgens Britse media heeft Dominic Cummings het gesprek gelekt. Hij was de belangrijkste adviseur van Johnson. De Brexit-strateeg verliet het team van Johnson in november. Via zijn eigen website ontpopt Cummings zich nu als criticus van Johnson.

Cummings ontkende vrijdag in een blogpost dat hij de gesprekken heeft gelekt, maar dat weerhield hem er niet van om verdere vraagtekens te zetten bij de integriteit van Johnson. Zo zou de premier zijn ambtswoning willen laten verbouwen middels een mogelijk illegaal plan: Johnson zou de verbouwing willen laten bekostigen door partijdonateurs. Britse media verwachten dat Cummings in de komende periode meer boekjes opendoet.

Johnson probeert in de tussentijd uit de aandacht te blijven. Zo besloot de premier onder meer om af te zien van het idee om dagelijks een persconferentie te geven die live wordt uitgezonden op televisie. Ook die beslissing wordt hem echter niet in dank afgenomen; de nu onnodige verbouwing van de persruimte kostte de Britse belastingbetalers namelijk al zo'n 3 miljoen euro.