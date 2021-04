De overwegend Democratische staten New York en Californië krijgen in het volgende Huis van Afgevaardigden beiden ´één zetel minder. Ze verliezen die vanwege de recentste tienjaarlijkse volkstelling in de Verenigde Staten, die bepaalt hoeveel zetels iedere staat krijgt op basis van inwoneraantal.

De Republikeinse staten Texas en Florida krijgen daarentegen juist zetels erbij, bleek maandag na de bekendmaking van de telling. Zo gaat Texas van 36 naar 38 zetels (+2), omdat de populatie daar met ruim 4 miljoen mensen toenam in de afgelopen tien jaar. Florida krijgt één zetel extra.

De tienjaarlijkse volkstelling bepaalt met een formule hoe de 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer, moeten worden verdeeld. Op dit moment heeft de regering van Joe Biden daar nog een meerderheid, maar bij de 'midterm elections' van volgend jaar krijgen de Republikeinen de kans om die weer over te nemen. Bij het verliezen van de meerderheid wordt het doorvoeren van nieuwe wetten voor de regering van Biden lastiger.

Bij de midterm elections gaan, in tegenstelling tot de presidentsverkiezingen, niet alle zetels van een staat naar één partij, maar wordt er per kiesdistrict een winnaar gekozen. Een deel van de zetels van een overwegend Republikeinse staat kan hierdoor alsnog naar de Democraten gaan en vice versa. Als de huidige verhoudingen echter worden aangehouden lijken de Republikeinen er drie bij te krijgen, ten koste van de Democraten.

De verschuiving in de bevolkingsgroei valt te verklaren door de hogere leefkosten in staten als Californië en New York. Daarentegen probeerden staten als Texas en Florida mensen en bedrijven de laatste jaren te lokken met belastingvoordelen en lagere huizenprijzen. Californië blijft met 39,6 miljoen inwoners overigens wel de grootste staat.

De VS groeide de afgelopen tien jaar met 7,4 procent tot bijna 331,5 miljoen inwoners. Het is de op één na kleinste groei in de Amerikaanse geschiedenis. Tussen 2000 en 2010 nam de populatie nog met bijna 10 procent toe.