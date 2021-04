Militaire uitgaven zijn in 2020 ondanks de coronacrisis wereldwijd gestegen tot bijna 2 biljoen dollar (ruim 1,6 biljoen euro). Het gaat om een toename van 2,6 procent, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) vorig jaar met 4,4 procent daalde. Dat meldt het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) maandag in een nieuw rapport.

"Vanwege de pandemie zou je verwachten dat militaire uitgaven zouden afnemen. Maar het is mogelijk om met enige zekerheid te concluderen dat COVID-19 geen significante invloed heeft gehad op wereldwijde militaire uitgaven, in ieder geval niet in 2020", zegt Diego Lopes da Silva, een van de onderzoekers achter het rapport.

Hij waarschuwt dat het mogelijk is dat het enige tijd duurt voor landen om "zich aan de schok aan te passen". Volgens de onderzoeker valt het dan ook nog te bezien of landen hun uitgavenpatroon ook in 2021 zullen volhouden. Onder meer Chili en Zuid-Korea hebben al besloten te snijden in hun defensie-uitgaven. Andere landen, waaronder Brazilië en Rusland, gaven in 2020 al minder uit dan hun oorspronkelijke budget toestond.

De Verenigde Staten geven nog altijd het meeste uit aan defensie. Het land was vorig jaar goed voor 39 procent van de wereldwijde militaire uitgaven. Het gaat om een bedrag van zo'n 778 miljard dollar.