De Israëlische politie heeft de hekken die aan het begin van de ramadan voor de Damascuspoort in Jeruzalem waren geplaatst, verwijderd. Hiertoe zou zijn besloten na overleg tussen de politie, het lokale bestuur en winkeliers, vanwege de oplopende spanningen in het gebied.

Volgens de Palestijnen had de politie de hekken geplaatst om meer macht op het door Israël bezette Oost-Jeruzalem uit te kunnen oefenen. De politie zegt zelf dat de hekken waren geplaatst om de toegang tot een moskee vrij te houden voor de duizenden moslims die daar willen bidden.

De maatregel werd via een megafoon aangekondigd. Duizenden Palestijnen verzamelden zich daarop op een plein in Oost-Jeruzalem om te vieren dat ze weer naar het historische stadsgedeelte, waartoe de poort een toegangspunt vormt, mogen. Het oude stadsgedeelte is een populaire nachtelijke ontmoetingsplaats voor moslims tijdens de ramadan.

Het is sinds donderdag onrustig in Jeruzalem door botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Jongeren gooiden met stenen en molotovcocktails en agenten probeerden mensen met onder meer flitsgranaten en paarden uiteen te drijven. Vrijdagochtend werd gemeld dat meer dan honderd mensen gewond waren geraakt. In de nacht van zaterdag op zondag vonden opnieuw schermutselingen plaats. De politie verrichte toen zeventien aanhoudingen.

Ook nadat de toegangspoort zondagavond werd heropend, vonden er nog enkele opstootjes plaats. Zo probeerde de politie Palestijnse vlaggen in beslag te nemen waarmee werd gezwaaid door betogers.