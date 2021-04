Het wrak van de vermiste Indonesische onderzeeër bij het eiland Bali is gevonden. Het schip blijkt in drie stukken te zijn gebroken. Alle 53 bemanningsleden zijn om het leven gekomen, melden de Indonesische autoriteiten zondag.

De kans op overlevenden leek op zaterdag al verkeken, nadat in de zoektocht naar de onderzeeboot wrakstukken van het vaartuig waren gevonden. De duikboot zelf werd op ongeveer 850 meter diepte in het water gelokaliseerd, terwijl die eigenlijk gebouwd was om maar tot 500 meter te duiken. Dat duidde erop dat de boot was gezonken.

De 44 jaar oude KRI Nanggala-402 verdween woensdag van de radar, op zo'n 95 kilometer van de kust van Bali. Dat gebeurde tijdens een torpedo-oefening. Bij de zoektocht naar de bemanning kreeg Indonesië hulp van andere landen, waaronder Australië en de Verenigde Staten.

De Indonesische president Joko Widodo heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de bemanning. "Alle Indonesiërs uiten hun diepe verdriet over deze tragedie, vooral tegenover de families van de bemanning", liet hij weten.