Het dodental als gevolg van een brand in een ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad is zondag opgelopen tot 82. 110 mensen raakten gewond. In het gebouw werden COVID-19-patiënten behandeld. Van de dodelijke slachtoffers lagen tientallen mensen aan de beademing.

De brand in het Ibn Al Khatib-ziekenhuis ontstond in de nacht van zaterdag op zondag nadat een zuurstoftank was ontploft. De brand verspreidde zich snel over de verdiepingen. Alle patiënten zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen.

Volgens premier Mustafa Al Kadhimi is er sprake van nalatigheid. Hij heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de fatale brand. De directeur van het ziekenhuis en de leiding van het beveiligings- en onderhoudspersoneel zitten vast in afwachting van het onderzoek.

Een mensenrechtencommissie van de regering noemde de brand "een misdaad" tegen de coronapatiënten die door de brand stierven, terwijl ze hun leven aan de autoriteiten hadden toevertrouwd. De premier heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Irak telt officieel iets meer dan één miljoen coronabesmettingen. Sinds het begin van de pandemie zijn in Irak meer dan vijftienduizend mensen overleden aan COVID-19. Ongeveer 300.000 mensen hebben een eerste coronaprik gehad.