Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur in het land ontboden vanwege de erkenning van de Armeense genocide door de Amerikaanse president Joe Biden.

De Turkse onderminister van Buitenlandse Zaken Sedat Önal heeft de Amerikaanse ambassadeur David Satterfield "in de meest krachtige bewoordingen" verteld dat de verklaring geen rechtsgrondslag heeft en dat Ankara deze onaanvaardbaar vindt. Hij zei dat de verklaring een "moeilijk te herstellen wond in de betrekkingen" heeft veroorzaakt.

Biden is de eerste Amerikaanse president die officieel de genocide erkent. In een verklaring die zaterdag werd verspreid door het Witte Huis herdenkt hij de slachtoffers van de genocide die begon op 24 april 1915. Zijn erkenning heeft kwaad bloed gezet bij Turkije.

De Ottomaanse autoriteiten deporteerden en vermoordden ongeveer 1,5 miljoen Armeniërs van 1915 tot 1917. Het officieel erkennen als genocide ligt nog altijd erg gevoelig in Turkije, het land ontkent dat er sprake was van gerichte volkerenmoord.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu wees eerder zaterdag de erkenning ook al volledig van de hand. "Niemand hoeft ons iets over ons eigen verleden te vertellen. Deze hele verklaring is populistisch en ondermijnt de band tussen de landen." Het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft in een verklaring dat Biden geen juridische basis heeft voor deze uitspraak. Een woordvoerder van president Recep Erdogan zegt dat de VS naar hun eigen verleden moeten kijken.

De Armeense premier noemt de erkenning een "krachtige stap richting rechtvaardigheid en een sterke steun voor de nakomelingen van de slachtoffers". Nikol Pasjinian zegt blij te zijn met de erkenning van de volkerenmoord, ook gezien de recente onrust tussen Armenië en Azerbeidzjan.