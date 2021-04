In het door Israël bezette Oost-Jeruzalem is het vrijdag voor de tweede avond op rij onrustig met schermutselingen tussen de Israëlische politie en Palestijnen. De gemoederen lopen er hoog op vanwege beperkingen op samenkomsten. Ook zijn veel Palestijnen boos naar aanleiding van eerdere botsingen met de politie en aanvallen door extreemrechtse joden op Palestijnen donderdag.

Ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag hadden volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zeker 105 gewonden tot gevolg. Ongeveer twintig van hen moesten voor behandeling naar een ziekenhuis worden overgebracht. Volgens de Israëlische politie raakte ook een twintigtal agenten gewond.

De geweldsuitbarsting van donderdag begon bij een van de toegangspunten van de ommuurde historische binnenstad nadat de politie de toegang had afgesloten naar plekken waar Palestijnen normaliter samenkomen in de islamitische vastenmaand ramadan. De situatie kwam verder op scherp te staan toen extreemrechtse joden Palestijnen gingen aanvallen en "dood aan de Arabieren" scandeerden.

Nadat het vrijdag overdag rustig was gebleven, braken 's avonds opnieuw schermutselingen uit nadat duizenden gelovigen na het avondgebed de al-Aqsa-Moskee verlieten en oog in oog met gewapende politieagenten kwamen te staan. Bij de onlusten gooiden de gelovigen waterflessen naar de agenten, die op hun beurt flitsgranaten gooiden om de menigte te dwingen zich te verspreiden.

Vijandigheden tussen Israël en Gaza

Na de confrontaties op vrijdagavond heeft de Israëlische krijgsmacht zaterdagochtend doelen in Gaza aangevallen ter vergelding van een aantal raketaanvallen die de avond daarvoor plaatsvonden. Er zijn tot dusver geen berichten van doden of gewonden. Er zouden vanuit de Gazastrook sinds laat in de avond zeker 15 raketten op Israël zijn afgeschoten.

Israël houdt de Gazastrook uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. In het gebied leven zo'n 2 miljoen Palestijnen onder slechte omstandigheden. De Hamas-beweging, die het in Gaza voor het zeggen heeft, wordt door Israël, de Europese Unie en de Verenigde Staten als een terreurgroep beschouwd.

Een aantal Palestijnse groeperingen, waaronder Hamas en Islamitische Jihad, stellen in een gezamenlijke verklaring dat zij "niet kunnen blijven zwijgen" na het geweld in Jeruzalem.