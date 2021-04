De Russische oppositieleider Alexei Navalny gaat zijn hongerstaking stapsgewijs beëindigen, zegt hij vrijdag. Persoonlijke artsen van Navalny hadden hem dringend verzocht te stoppen met zijn hongerstaking, omdat ze vreesden dat hij het niet zou overleven.

Navalny verwacht dat het zeker 24 dagen zal duren om geleidelijk zijn hongerstaking te beëindigen, zo laat hij via Instagram weten. De 44-jarige politicus bedankte daar de mensen die hem in de afgelopen periode hebben gesteund.

Navalny begon ruim drie weken geleden met de actie omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een arts naar eigen keuze.

De gezondheid van de oppositieleider verslechterde de laatste tijd sterk. Hij zou te maken hebben met nierfalen en klaagde over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen. Om in leven te blijven was het volgens de artsen, onder wie een cardioloog, van belang om zo snel mogelijk te stoppen met de hongerstaking.

Navalny, een fel criticus van de Russische president Vladimir Poetin, werd in februari veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude en moet zijn straf uitzitten in een strafkamp. Omdat zijn gezondheidstoestand achteruitging, werd hij verplaatst naar een ziekenhuis in een penitentiaire inrichting.