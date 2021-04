Het Britse parlement heeft de behandeling van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang vrijdag voor het eerst veroordeeld als "misdaden tegen de menselijkheid en genocide", zo meldt BBC News.

De motie, die door een meerderheid van het parlement is goedgekeurd, dwingt het Verenigd Koninkrijk niet om stappen te ondernemen tegen China, maar is wel een sterk signaal van groeiende onvrede over de Chinese regering, aldus BBC News.

Het land volgt onder meer Canada en de Verenigde Staten, die de behandeling van Oeigoeren eerder al hebben veroordeeld.

Ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat China genocide pleegt op Oeigoeren. Het demissionaire kabinet wil echter nog niet van volkerenmoord spreken. Daarvoor is volgens demissionair minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) een uitspraak van een internationaal hof of de VN nodig.

China past een strategie van massarepressie uit ten opzichte van de Oeigoeren, een islamitische minderheid. Naar schatting zeker een miljoen Oeigoeren worden "heropgevoed" in detentiecentra die volgens mensenrechtenorganisaties meer weg hebben van concentratiekampen. Daar worden Oeigoerse vrouwen onder meer gedwongen gesteriliseerd, zeggen getuigen.