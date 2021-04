De gouverneurs van de Amerikaanse staten Kansas en North Dakota hebben veto's uitgesproken over wetsvoorstellen die transgendermeisjes zouden verbieden om met andere meisjes mee te sporten op school. In meerdere conservatieve staten in de Verenigde Staten is een Republikeinse campagne gaande om de rechten van transgenderpersonen in te perken.

In de staten Arkansas en Mississippi zijn al soortgelijke verboden van kracht. Kristi Noem, de gouverneur van South Dakota, ondertekende onlangs een decreet met het doel transmeisjes uit te sluiten van sporten.

Laura Kelly, de Democratische gouverneur van Kansas, liet donderdagavond weten dat zij het Republikeinse wetsvoorstel blokkeert. Daarmee volgt Kelly haar Republikeinse ambtsgenoot in North Dakota, Doug Burgum. Hij sprak woensdag al een veto uit over eenzelfde voorstel.

"Deze wetgeving geeft het verwoestende signaal af dat sommige kinderen en hun families, onder wie transkinderen, niet welkom zijn in Kansas", zei gouverneur Kelly in een verklaring. "We kunnen beter alle scholieren bij activiteiten betrekken, dan hen die misschien anders dan wij zijn uitsluiten."

Kelly benoemde ook het risico dat bedrijven Kansas mogelijk boycotten als het Republikeinse wetsvoorstel wordt aangenomen. Gouverneur Burgum van North Dakota zei dat er in zijn staat wetten zijn die verzekeren dat sport er eerlijk blijft.

Het veto van de gouverneur van Kansas houdt waarschijnlijk stand, aangezien er in de volksvertegenwoordiging van die staat niet genoeg stemmen voor het wetsvoorstel waren om een veto te kunnen overrulen. In North Dakota waren daarvoor wel genoeg stemmen in het lagerhuis, maar niet in de senaat van de staat.

'Wetsvoorstellen druisen tegen Amerikaanse grondwet in'

De Republikeinen hebben in meerdere staten wetsvoorstellen ingediend om transgendermeisjes te verbieden met andere meisjes mee te sporten, soms met steun van vrouwelijke sporters. Voorstanders van die wetsvoorstellen zeggen dat ze er de eerlijke competitie in de vrouwensport mee willen beschermen. Weinig transvrouwen nemen echter deel aan de vrouwensport.

Burgerrechtenorganisaties hebben al aangekondigd de Republikeinse wetsvoorstellen aan te vechten als die worden aangenomen. Volgens die organisaties druisen de voorstellen tegen de Amerikaanse grondwet in.