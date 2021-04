De Amerikaanse luchtmacht stuurt een aantal teams om Indonesië te assisteren bij de zoektocht naar een onderzeeër die met 53 matrozen vermist is geraakt, heeft een woordvoerder van het Pentagon gemeld. De Indonesische president Joko Widodo kondigde diezelfde dag ook aan dat de autoriteiten alles in het werk te stellen om de onderzeeër te vinden. De marine liet eerder al weten dat de bemanning tot zaterdag nog over zuurstof zou moeten beschikken.

Bij het Amerikaanse ministerie van Defensie is men "diepbedroefd" over het nieuws over de onderzeeër die woensdag van de radar verdween tijdens een oefening voor de kust van het eiland Bali. "Onze gedachten zijn bij de Indonesische matrozen en hun families", aldus een woordvoerder van het Pentagon.

"Op uitnodiging van de Indonesische regering sturen we luchtmachteenheden om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste onderzeeër." De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin zal vrijdag spreken met zijn Indonesische ambtsgenoot Prabowo Subianto om zijn condoleances over te brengen en te bespreken hoe de VS verder kunnen helpen, aldus de woordvoerder.

Op de plek waar de onderzeeër is gaan duiken is gelekte olie gevonden. Dat wijst op mogelijke schade aan de brandstoftank en heeft de vrees versterkt dat er een dodelijke ramp met de onderzeeër heeft plaatsgevonden.

Indonesië krijgt al ondersteuning van Maleisië en Singapore, die schepen hebben gestuurd. Frankrijk, Duitsland, en Australië hebben ook hulp aangeboden. Indonesië heeft een helikopter en zes schepen gestuurd om de in Duitsland gebouwde KRI Nanggala-402 te vinden.