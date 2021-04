Een migrantenschip met ongeveer 130 opvarenden is eerder deze week gekapseisd voor de kust van Libië, stelt een hulporganisatie. Een tiental lichamen zou zijn gezien om de omgeving waar het schip omsloeg. Waarschijnlijk zijn er tientallen migranten verdronken nadat het schip verging.

De humanitaire organisatie SOS Méditerranée zegt dinsdag te zijn gewaarschuwd door een vrijwilligersorganisatie. Die meldde dat er drie boten in de problemen waren gekomen in internationale wateren, voor de kust van Libië. Een schip van SOS Méditerranée en een aantal koopvaardijschepen zijn toen naar het gebied gevaren, waar toen golven waren met een hoogte tot 6 meter.

"Sinds we vandaag ter plekke zijn gekomen, hebben we nog geen overlevenden gevonden maar zagen we wel minstens tien lichamen in de buurt van het wrak. We zijn er kapot van", aldus de coördinator van de reddingsactie. De hulporganisatie heeft het gebied woensdag de hele dag afgespeurd op zoek naar een houten boot met veertig opvarenden die ook in de problemen was gekomen.

"Er is geen hoop meer om nog overlevenden te vinden", zegt een Franse verslaggeefster vanaf een van de reddingsschepen. Volgens haar zijn er "vele lichamen" drijvend in zee gezien.

De VN-vluchtlingenorgaisatie UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie IOM meldden vorige week dat er zeker 41 personen, onder wie een kind, zijn omgekomen nadat een boot met Afrikaanse migranten was gezonken voor de kust van Tunesië. Tot dusver zijn er op de Middellandse Zee minstens 450 migranten om het leven gekomen dit jaar. De meesten van hen probeerden Europa te bereiken vanuit Libië of Tunesië.