De persoonlijke artsen van Alexei Navalny hebben hem dringend gevraagd te stoppen met zijn hongerstaking. Ze vrezen dat de Kremlincriticus anders spoedig zal sterven.

In een oproep vragen de artsen, onder wie een cardioloog, de 44-jarige Navalny zo snel mogelijk zijn actie te beëindigen "om uw leven en gezondheid te behouden".

Navalny is sinds eind maart in hongerstaking en zijn gezondheid verslechterde de laatste tijd sterk. De oppositieleider zou te maken hebben met nierfalen en klaagde over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen.

Door zijn verslechterde omstandigheden werd hij van het strafkamp waar hij zat overgebracht naar een ziekenhuis in een penitentiaire inrichting, maar daar wordt hem vooralsnog contact met zijn eigen artsen geweigerd.

Woensdag gingen in tientallen steden in Rusland aanhangers van Navalny de straat op om te protesteren tegen de behandeling van de politicus in het strafkamp. De Russische politie had die protesten verboden er trad er hard tegen op. Zeker vijftienhonderd personen zouden gearresteerd zijn.

Navalny nog altijd verzwakt door vergiftiging

Navalny, een uitgesproken en fervent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, werd in februari veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar omdat hij zich niet gehouden zou hebben aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude.

De oppositieleider werd in januari na zijn terugkeer uit Duitsland aangehouden, waar hij herstelde van een vergiftiging met het zeer gevaarlijke zenuwgas novichok. Navalny beschuldigt Poetin ervan de opdracht voor de aanslag te hebben gegeven, maar die ontkent dat.