Rusland stopt vrijdag met de militaire oefeningen niet ver van de grens met Oekraïne, heeft minister van Defensie Sergey Shoygu donderdag bekendgemaakt. De oefeningen veroorzaakten veel spanningen tussen de twee landen.

Rusland stuurde de afgelopen weken grote aantallen tanks en ander materieel richting de grens met Oekraïne. Hierdoor zijn de spanningen in het oosten van het land, waar Rusland en Oekraïne sinds 2014 over in conflict zijn, opnieuw opgelopen.

Volgens Shoygu hebben de snel opgezette en grote oefeningen met alle onderdelen van de Russische strijdkrachten aangetoond dat het land op een betrouwbare manier wordt verdedigd.

Vanaf vrijdag gaan de deelnemende militairen terug naar de bases waar ze normaal gelegerd zijn. Het is niet duidelijk hoelang de terugtrekking gaat duren, maar die moet uiterlijk 1 mei zijn afgerond.

Militaire oefeningen veroorzaakten spanningen

De buitengewoon grote militaire operaties hebben veel spanning veroorzaakt in Oekraïne en het Westen. Oekraïne beschuldigde Rusland ervan een legermacht langs de grens te plaatsen waar in het oosten van Oekraïne een strijd woedt met pro-Russische separatisten.

Maandag liep een overleg tussen de twee landen over het conflict op niets uit. De EU beloofde Oekraïne begin april steun in de strijd tegen de pro-Russiche rebellen.

De Russische manoeuvres waren ook in en rond het in 2014 door Rusland ingelijfde schiereiland de Krim. Dat was tot het einde van de achttiende eeuw Russisch en heeft een belangrijke marinehaven.

In de tijd van de Sovjet-Unie werd het bij de Oekraïense Sovjetrepubliek gevoegd en zo bleef het schiereiland zestig jaar lang onder gezag van Kiev. De Russische annexatie in 2014 is over het algemeen niet door de internationale gemeenschap erkend.