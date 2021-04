De Indonesische autoriteiten gaan donderdag verder met de zoektocht naar een vermiste onderzeeër met 53 opvarenden. De bemanning van de onderzeeboot verloor het contact met de marine woensdag tijdens een oefening ten noorden van Bali.

Honderden reddingswerkers kammen het gebied uit. Indonesië heeft inmiddels omringende landen om hulp gevraagd. Australië, India en Singapore hebben toegezegd te gaan helpen.

Met helikopters is woensdag een olievlek ontdekt in de buurt van de plek waar de oefening werd uitgevoerd. De olievlek kan duiden op schade aan de boot, maar kan ook als hulpsignaal bedoeld zijn. Het zoekgebied is daarom verkleind en twee schepen met sonarapparatuur aan boord zijn onderweg om te assisteren bij de zoektocht.

Het is mogelijk dat de bemanning van de onderzeeër door een stroomstoring de controle verloor en geen noodprocedures meer kon uitvoeren. Het schip kan hierdoor zijn gaan zinken en inmiddels op de bodem van de zee liggen. Het water waarin de training werd uitgevoerd, is ongeveer 600 tot 700 meter diep, maar kan op sommige plekken rondom Bali dieptes van wel 1.500 meter bereiken.

De 44 jaar oude Duitse onderzeeër KRI Nanggala-402 kan een diepte van 250 tot 500 meter aan. "Diper dan dat kan fataal zijn", zei een marinewoordvoerder tegen Indonesische media.

De marine verloor in de nacht van dinsdag op woensdag om 4.30 uur (lokale tijd) het contact met de bemanning. De onderzeeboot voer toen zo'n 100 kilometer ten noorden van Bali.

De Indonesische marine bezit meerdere onderzeeboten om rondom de vele eilanden van het land te patrouilleren. De vloot is echter verouderd en er gebeuren regelmatig ongelukken.