De Amerikaanse president Joe Biden noemt het vonnis in de rechtszaak tegen de witte ex-politieagent Derek Chauvin dinsdag een grote stap richting gerechtigheid in de Verenigde Staten, maar ook een zeldzaam vonnis.

Wat ging eraan vooraf? Chauvin drukte tijdens de arrestatie in mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd. Floyd overleefde de arrestatie niet.

De beelden van de arrestatie gingen de wereld over en maakten een hoop los. Floyds dood leidde in de Verenigde Staten en talloze andere landen tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld.

Het proces tegen drie andere agenten die betrokken waren bij de aanhouding begint in augustus. Zij zullen worden aangeklaagd voor medeplichtigheid. Ze werden eerder al ontslagen uit het politiekorps.

Een twaalfkoppige jury verklaarde Chauvin in een rechtbank in de stad Minneapolis (Minnesota) op alle drie de aanklachten schuldig aan de dood van de zwarte man George Floyd. De uiteindelijke straf wordt over acht weken bekendgemaakt.

"Het was moord op klaarlichte dag en verwijderde de oogkleppen, zodat de hele wereld het kon zien, het systemische racisme, een smet op de ziel van onze natie, een knie in de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen", zei Biden.

De president riep het land ertoe op zich als Amerikanen te verenigen en geweld te voorkomen. "Er zijn er die de rauwe emoties van het moment willen uitbuiten, extremisten die geen interesse hebben in sociale gerechtigheid. We kunnen hen daarin niet laten slagen."

Biden had eerder op de dag tegen de familie van Floyd gezegd dat hij opgelucht was door de uitspraak van de jury. De nabestaanden zijn uitgenodigd om binnenkort langs te komen in het Witte Huis.

Eerder op de dag kreeg Biden kritiek op zijn uitspraak dat hij hoopte op het "juiste vonnis". Hij benadrukte later dat hij dat nooit gezegd zou hebben als hij niet wist dat de jury al was afgezonderd van de buitenwereld.