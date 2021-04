Oud-politieagent Derek Chauvin is dinsdag door een jury schuldig bevonden aan het doden van de zwarte Amerikaan George Floyd. De 45-jarige witte politieman duwde tijdens de fatale arrestatie in mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd, die daarbij kwam te overlijden. Over acht weken wordt zijn straf bekend.

De twaalfkoppige jury had negen uur nodig om tot een oordeel te komen. Chauvin werd na de uitspraak direct naar de gevangenis gebracht. Hij was eerder nog op borgtocht vrij.

Na de uitspraak braken buiten de rechtbank feesten uit. Verschillende Amerikaanse steden hadden zich de afgelopen dagen al schrap gezet voor massale bijeenkomsten.

De advocaat van Floyd-familie schrijft op Twitter erg blij te zijn met het vonnis van de jury. Volgens Ben Crump is het een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis dat een agent aansprakelijk wordt gehouden voor zijn daden. "Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika."

Vorig jaar maakten de beelden van de arrestatie veel los. In de Verenigde Staten en talloze andere landen werden enorme protestacties opgezet door de Black Lives Matter-beweging tegen racisme en politiegeweld.

De jury boog zich onder meer over de vraag waaraan Floyd is overleden. Zijn verdediging beargumenteerde dat een overdosis hem fataal werd, maar die lezing werd door behandelend artsen, een forensisch patholoog en de autopsie-arts weerlegd. Zij stelden dat een acuut gebrek aan lucht de doodsoorzaak was.

Ook moest de jury oordelen of het handelen van Chauvin te rechtvaardigen was. Volgens zijn politiechef brak hij met het lokale politiebeleid en ook andere rechercheurs en agenten stelden dat Chauvin geen reden voor de hardhandige arrestatie had. Zo zou het dreigingsniveau zijn geminimaliseerd omdat Floyd geboeid op de grond lag.

Ook oud-collega's van Chauvin vervolgd

Drie andere agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Floyd worden later dit jaar vervolgd. Op 23 augustus begint het proces tegen Tou Thao (35), J. Alexander Kueng (27) en Thomas Lane (38).

Zij werden alle drie na Floyds dood ontslagen en opgepakt en zijn inmiddels vrij op borgtocht. De agenten zullen door de uitspraak in Chauvins zaak waarschijnlijk worden aangeklaagd voor medeplichtigheid aan moord. Daarop staan straffen tot 40 jaar cel.

Biden hoopte op 'juiste vonnis'

Het beladen proces werd wereldwijd op de voet gevolgd. De Amerikaanse president Joe Biden vertelde eerder nog dat hij de hoeveelheid bewijs in de zaak "overweldigend" vond, en vertelde te bidden voor "het juiste vonnis".

Biden en vicepresident Kamala Harris zullen later op dinsdag (lokale tijd) het volk toespreken. Volgens het Witte Huis heeft de president met de nabestaanden van Floyd gebeld en daarin gezegd "heel erg opgelucht" te zijn. De president heeft beloofd om de familie snel uit te nodigen in het Witte Huis.

De VS leidde een enorme veiligheidsoperatie om het proces in goede banen te leiden. Ruim vierduizend manschappen waren in Minneapolis aanwezig, waaronder drieduizend militairen van de Nationale Garde. De autoriteiten proberen onder meer buitensporige reacties op het vonnis in de kiem te smoren.