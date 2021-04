President Idriss Déby (68) van Tsjaad is overleden aan verwondingen die hij opliep bij gevechten, meldt het leger van het Afrikaanse land. Hij was net herkozen als president en ging naar de frontlinie voor de strijd tegen rebellengroep FACT.

Déby zou maandag aanvankelijk een toespraak houden waarin hij de verkiezingswinst claimde, maar ging eerst naar de frontlinie om soldaten een hart onder de riem te steken en in het noorden van het land mee te vechten tegen "terroristen die ons grondgebied bedreigen".

De rebellengroep FACT opereert vanuit buurland Libië en rukte de afgelopen weken op naar het zuiden. De VS hadden niet-essentiële diplomatieke medewerkers zaterdag opgeroepen het land te verlaten.

Idriss Déby kwam in 1990 aan de macht. Westerse landen zagen hem als steun in de strijd tegen islamitische extremisten zoals Boko Haram, IS en Al Qaeda.

De strijdkrachten nemen de macht over met een militaire raad onder leiding van zijn 37-jarige zoon, een viersterrengeneraal die Mahamat Kaka wordt genoemd. Mahamat Idriss Déby Itno is zijn volledige naam, hij is aangesteld als interim-president.

De regering en het parlement zijn ontbonden. De strijdkrachten beloven "vrije en democratische" verkiezingen na een overgangsperiode van achttien maanden.