Markus Söder staakt zijn poging om kandidaat-premier te worden namens de christendemocraten. De huidige premier van Beieren legt zich neer bij de kandidatuur van Armin Laschet en heeft zijn rivaal gefeliciteerd.

Söder zei dinsdag dat zijn partij CSU nooit uit is geweest op een scheiding met zusterpartij CDU, maar altijd op harmonie. Hij heeft daarom de handdoek in de ring gegooid.

Laschet werd in januari al gekozen tot partijleider van de CDU, de partij van afzwaaiend kanselier Angela Merkel. Söder meldde zich echter kort daarna namens fractiegenoot CSU eveneens als kandidaat om namens de gezamenlijke fractie lijsttrekker te worden.

Volgens Söder had de partij met hem als leider meer kans op een goede verkiezingsuitslag. Bovendien vond hij het tijd dat er eindelijk eens een kandidaat-'Bundeskanzler' uit Beieren naar voren geschoven zou worden.

Maandagavond werd er tot diep in de nacht vergaderd over de ontstane machtsstrijd, waarna Laschet de steun kreeg van veruit de meeste partijleden. Söder had van tevoren al gezegd de uitkomst van het overleg te aanvaarden.

Laschet moet christendemocraten naar verkiezingswinst leiden

Omdat Söder nu zijn kandidatuur beëindigt, is Laschet definitief de persoon die Merkel zal opvolgen als bondskanselier, mits CDU/CSU in september de verkiezingen wint.

Dat laatste is overigens nog helemaal niet zeker. In de peilingen zitten 'Die Grünen' de christendemocraten op de hielen, waardoor hun partijleider Annalena Baerbock ook een reële kans heeft om bondskanselier te worden.