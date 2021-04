De Amerikaanse oud-vicepresident Walter Mondale is maandag op 93-jarige leeftijd overleden, meldt Axios op basis van een familiewoordvoerder. Hij diende als vicepresident onder het presidentschap van Jimmy Carter tussen 1977 en 1981.

Carter (96) en Mondale waren de langstlevende vertrokken president en vicepresident in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

In 1984 was hij kandidaat voor de Democratische partij tijdens de presidentsverkiezingen. Zijn running mate was Geraldine Ferraro, die daarmee de eerste vrouw ooit werd die kandidaat was voor het vicepresidentschap. Uiteindelijk verloor hij van de Republikein Ronald Reagan.

Voordat hij de 42e vicepresident werd onder Carter was hij senator voor de staat Minnesota. Tijdens de eerste regering van Bill Clinton ging hij werken als ambassadeur in Japan.

Mondale zou volgens Axios zondag nog hebben gebeld met president Joe Biden en oud-presidenten Carter en Clinton. Hij heeft daarnaast een afscheidsbrief gestuurd naar 320 voormalig werknemers. Daarin schrijft hij hoe dierbaar zijn oud-collega's voor hem waren.

Mondale kreeg drie kinderen met zijn vrouw Joan, die in 2014 overleed. Zijn familie meldt maandag dat hij een "rustige natuurlijke dood" stierf.