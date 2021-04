De agent die begin januari overleed na de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington is een natuurlijke dood gestorven, heeft een forensisch patholoog geconcludeerd. Dat schrijft The Washington Post maandag. Tot nu toe werd aangenomen dat de 42-jarige Brian Sicknick kwam te overlijden door geweld van relschoppers.

Sicknick overleed volgens de patholoog door meerdere beroertes. Hij was een van de honderden Capitool-agenten die op 6 januari het gebouw moesten beschermen tegen Trump-aanhangers die wilden voorkomen dat de verkiezingswinst van Joe Biden officieel werd gemaakt.

Er werd eerder rekening mee gehouden dat Sicknick stierf doordat hij met een brandblusser op zijn hoofd was geslagen, maar er zijn volgens het rapport geen interne en externe verwondingen aangetroffen.

Bovendien heeft een chemische substantie waarmee Sicknick en andere agenten waren bespoten geen allergische reactie veroorzaakt, concludeert de lijkschouwer. Twee mannen zijn inmiddels aangeklaagd voor het aanvallen van drie agenten, onder wie Sicknick, met een chemische substantie.

Door de conclusies van de patholoog zal het voor de openbaar aanklagers lastiger worden om hen aan te klagen voor moord.

Het lichaam van Sicknick werd in februari twee dagen in het Capitool opgebaard om hem de laatste te eer te bewijzen. Normaal is dat alleen weggelegd voor invloedrijke politici, militairen en (oud-)presidenten.