Armin Laschet is door de CDU en haar zusterpartij CSU verkozen tot de opvolger van Angela Merkel en mag namens de Duitse christendemocraten de strijd aangaan bij de verkiezingen in september. De zestigjarige politicus kreeg in de nacht van maandag op dinsdag tijdens een zes uur durend spoedoverleg de meeste prominente partijleden achter zich.

Dat spoedoverleg werd gepleegd, omdat het rommelde in de alliantie CDU/CSU. Laschet werd namelijk in januari al door de CDU verkozen tot partijleider. CSU was echter niet blij met die keuze en schoof daarom kort geleden een ander naar voren: de 54-jarige Markus Söder uit Beieren. Er volgde een interne machtsstrijd binnen de partij.

Laschet kreeg maandagavond 31 van de 46 stemmen en CSU-voorzitter Söder kreeg 9 stemmen. Zes leden onthielden zich van stemming. Met de keuze voor Laschet als kandidaat-bondskanselier hoopt de partij een einde te maken aan de verdeeldheid binnen de CDU/CSU.

CDU/CSU staat er in de peilingen niet goed voor. Dat komt mede door de chaotische aanpak van de coronacrisis en het aanstaande vertrek van bondskanselier Merkel.

Laschet zou stabiele koers Merkel kunnen voorzetten

Merkel stopt dit jaar na zestien jaar als bondskanselier van Duitsland. Laschet werd tijdens een online partijcongres al als opvolger aangewezen, omdat hij wordt gezien als iemand die Merkels stabiele koers de komende jaren kan voortzetten.

Söder, die minister-president van de deelstaat Beieren is, zag zijn populariteit in de afgelopen tijd echter groeien door zijn ideeën over de aanpak van de epidemie en stelde zich op het laatste moment kandidaat.

Veel leden van de CDU/CSU zagen Söder als een geschikte kandidaat die de partijen in september alsnog aan een verkiezingswinst kon helpen. Söder had eerder beloofd zich erbij te zullen neerleggen als de partijtop toch voor Laschet zou gaan.

Die Grünen zitten CDU/CSU op de hielen

Merkels eigen partij CDU vormt samen met de CSU een alliantie in de Bondsdag. 'Die Union' is daarmee al jaren de grootste fractie van Duitsland, die de bondskanselier mag leveren.

Bij de aankomende verkiezingen krijgen ze echter flinke concurrentie van Die Grünen. Die partij heeft de veertigjarige Annalena Baerbock naar voren geschoven als kandidaat voor het bondskanselierschap. In de afgelopen tijd is het verschil tussen de nummer één en twee in de peilingen steeds kleiner geworden.