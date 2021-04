Overleg tussen de buurlanden Oekraïne en Rusland over hun conflict in Oost-Oekraïne heeft niet tot een doorbraak geleid. De gespreksronde met politieke adviseurs en diplomaten in de Oekraïense hoofdstad Kiev werd na ongeveer drie uur zonder tastbare resultaten beëindigd, is vernomen van ingewijden.

In Oost-Oekraïne strijden pro-Russische separatisten tegen Oekraïense regeringstroepen. De laatste tijd lopen de spanningen op na een periode van relatieve rust.

Volgens Oekraïne zouden alle partijen opnieuw hun bereidheid hebben uitgesproken tot een staakt-het-vuren te komen. Het kwam al eerder tot bestanden, maar die zijn steeds geschonden. Ook de afgelopen weken waren er talrijke gewelddadige confrontaties. Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van de escalatie.

Oekraïne maakt zich ook grote zorgen over de opbouw van Russische troepen aan de grens. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba wordt gedreigd "met oorlog en de vernietiging van de Oekraïense staat". Moskou spreekt over "Russische activiteiten op Russisch grondgebied die niemand bedreigen".

Conflict speelt al sinds 2014

Het conflict in Oost-Oekraïne ontstond nadat Rusland in 2014 de Krim, voorheen Oekraïens gebied, had geannexeerd. Door de gevechten zijn naar schatting meer dan dertienduizend mensen om het leven gekomen.

Frankrijk en Duitsland treden sinds 2015 op als bemiddelaars. Zondag mengde ook het Verenigd Koninkrijk zich in het conflict. Volgens The Sunday Times zou het land een anti-onderzeeërfregat en een torpedobootjager, gewapend met luchtafweerraketten, vanuit de Middellandse Zee naar de Zwarte Zee willen vervoeren. Met het sturen van de schepen naar de Zwarte Zee wil het VK solidariteit tonen met de NAVO-bondgenoten en Oekraïne.