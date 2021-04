De Amerikaanse stad Minneapolis staat op scherp. Daar houden aanklagers maandag hun slotpleidooi in de zaak tegen oud-politieman Derek Chauvin en diens rol in de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Ook de verdediging van Chauvin komt aan het woord. Vervolgens buigt een jury zich over de schuldvraag.

Goed om te weten: De jury buigt zich over de vraag waaraan Floyd precies is overleden.

Ook zal de jury moeten beoordelen of het handelen van Chauvin gerechtvaardigd was.

Chauvin drukte tijdens de arrestatie in mei 2020 zijn knie bijna negen minuten lang in de nek van Floyd. Floyd overleefde de arrestatie niet.

De beelden van de arrestatie gingen de wereld over en maakten een hoop los. Floyds dood leidde in de Verenigde Staten en talloze andere landen tot grote protesten tegen racisme en politiegeweld.

Omstanders die waren opgeroepen om te getuigen in de zaak, waren meer dan eens tot tranen geroerd tijdens hun verklaringen. Zo ook de toen zeventienjarige Darnella Frazier, die de geruchtmakende beelden schoot.

Frazier zei dat het haar nog altijd spijt dat ze niet meer heeft gedaan om Floyd op een of andere manier te hulp te schieten. Datzelfde zei ook de brandweervrouw die tot wanhoop toe de agenten ter plaatse aanspoorde eerste hulp te verlenen.

Charles McMillian, een andere omstander die in het getuigenbankje terechtkwam, brak toen hij zei dat hij Floyd nog om zijn moeder had horen roepen, vlak voordat hij buiten bewustzijn raakte.

'Chauvin hield zich niet aan beleid politie'

Chauvin had geen reden voor een dergelijk hardhandige arrestatie en hield zich niet aan het beleid van de politie, zeiden agenten, rechercheurs en politiechef Medaria Arradondo.

Ook de getuige van de verdediging, een expert op het gebied van het gebruik van geweld, moest uiteindelijk toegeven dat de knie in de nek inderdaad in strijd was met de ambtsinstructie van de politie van Minneapolis. Zelf vond hij dat er überhaupt geen sprake was geweest van geweld.

De aanklagers zullen naar verwachting flink op het punt van politiebeleid doorhameren. De juryleden moeten in hun oordeel immers meewegen of het handelen van Chauvin gerechtvaardigd was.

De oud-politieagent zelf beriep zich vorige week donderdag op zijn zwijgrecht.

Beelden spreken niet voor zich, benadrukt verdediging

De advocaat van Chauvin zal vermoedelijk teruggrijpen op de getuigenis van politieagente Nicole MacKenzie, die bij de politie van Minneapolis trainingen geeft over het verlenen van eerste hulp en medische zorg.

Volgens MacKenzie is het niet ondenkbaar dat Chauvin en de andere drie agenten ter plaatse signalen over de kritieke toestand van Floyd over het hoofd hebben gezien door de grote toestroom aan omstanders.

De verdediging van Chauvin zal er dan bij de jury op aandringen om oog te houden voor de situatie waarin Chauvin en zijn collega's zich bevonden, waarbij zeker twaalf omstanders naar de agenten aan het schreeuwen waren. Geen van de omstanders bemoeide zich uiteindelijk fysiek met de situatie.

De videobeelden van Chauvin met zijn knie in de nek van Floyd spreken niet voor zich, benadrukte de verdediging bij aanvang van het proces op 29 maart. Die boodschap zullen ze maandag willen herhalen. De verschillende getuigenverklaringen van de afgelopen drie weken lijken de beelden echter alleen maar te bevestigen.

Enorme veiligheidsoperatie op touw

Dat Floyd bijna een jaar na dato nog altijd de gemoederen bezighoudt, blijkt wel uit de enorme veiligheidsoperatie die op touw is gezet. In Minneapolis zijn ruim vierduizend manschappen op de been, waaronder zo'n drieduizend militairen van de Nationale Garde.

Zij moeten een herhaling van het geweld en de plunderingen voorkomen die op de dood van Floyd volgden. De autoriteiten zijn ook beducht op de reactie die een uitspraak teweeg kan brengen.

Toen in 1992 de vier agenten verantwoordelijk voor het mishandelen van de zwarte Amerikaan Rodney King vrijgesproken werden, hoewel hun handelen op video was vastgelegd, volgden zes dagen aan rellen in Los Angeles. Daarbij vielen ruim zestig doden en bijna 2.400 gewonden.