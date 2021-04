Australië laat na druk vanuit de samenleving een onderzoek instellen naar zelfdodingen onder actieve en voormalige militairen. Het gaat volgens officiële cijfers om zeker vijfhonderd sterfgevallen sinds 2001. Het parlement vroeg vorige maand om de oprichting van een zware onderzoekscommissie en de regering gaat daar nu in mee.

"Ik hoop dat dit zal leiden tot een proces dat veteranen en nabestaanden enige troost geeft, maar het kan hun verlies natuurlijk niet ongedaan maken", zei premier Scott Morrison in Canberra.

Zijn regering zag volgens omroep ABC aanvankelijk niets in de oprichting van een zogeheten koninklijke commissie, maar krabbelde terug toen bleek dat een meerderheid van de parlementariërs daar anders over dacht.

Australische militairen zijn de afgelopen decennia uitgezonden naar landen als Irak en Afghanistan, waar ook Nederlandse troepen actief zijn geweest.

Moeder van overleden militair drong aan op onderzoek

Julie-Ann Finney, de moeder van een overleden militair, voerde campagne voor een onderzoek naar zelfdodingen. Haar zoon David kampte met een posttraumatische stressstoornis en beroofde zich in 2019 van het leven.

Finney reageerde opgelucht op het nieuws dat er een onderzoekscommissie wordt opgericht. "Eindelijk zullen de stemmen van veteranen gehoord worden. Eindelijk krijgen gezinnen de kans om hun verhalen te delen", reageerde ze volgens ABC.

Premier Morrison sprak de hoop uit dat de commissie later dit jaar de eerste hoorzittingen kan houden. De onderzoekers komen dan naar verwachting in 2023 met hun aanbevelingen.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.