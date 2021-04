Bij een treinontsporing ten noorden van de Egyptische hoofdstad Caïro zijn zondag zeker elf personen om het leven gekomen en 98 mensen gewond geraakt, meldt het lokale ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

De trein was omstreeks 14.00 uur (lokale tijd) onderweg van Caïro naar de noordelijke stad Mansoura, toen vier wagons zo'n 40 kilometer buiten de hoofdstad van de rails raakten.

Meer dan vijftig ambulances rukten uit om de vele gewonden te helpen. Op beelden is te zien hoe mensen uit de omgeslagen wagons proberen te klimmen. De meeste gewonden hebben botbreuken en sneeën opgelopen.

Onduidelijk is nog hoe het ongeluk kon gebeuren. De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen en hebben de conducteur van de trein opgepakt.

In Egypte gebeuren met enige regelmaat treinongelukken. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in de buurt van de stad Sohag kwamen in maart nog twintig mensen om het leven en vielen er tweehonderd gewonden.

Inmiddels neemt de druk toe op de Egyptische minister van Transport, Kamel El-Wazir, om af te treden vanwege de slechte veiligheidsreputatie van de spoorwegen. Dat weigert hij, omdat hij naar eigen zeggen wil werken aan het verbeteren van de zeer verouderde spoorwegen.