Op de Tafelberg in Zuid-Afrika woedt een hevige natuurbrand. De brand begon zondagochtend en heeft inmiddels de universiteit van Kaapstad bereikt. Een deel daarvan is in de as gelegd, waaronder een bibliotheek met zeldzame boeken over erfgoed en de (Afrikaanse) geschiedenis. Studenten is gevraagd de campus te verlaten.

Ook een restaurant is in vlammen opgegaan. Een brandweerman liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht.

De rook van de brand is tot in de verre omtrek te zien. Bewoners van de aangrenzende wijk Rondebosch hoeven echter nog niet hun huizen uit.

Het vuur wordt bestreden met blushelikopters die grote hoeveelheden water op de vlammen laten vallen. De harde wind bemoeilijkt het blussen, aldus de brandweer.

De Tafelberg is een berg met een kenmerkende platte bovenkant. Hij torent uit boven Kaapstad en is mede vanwege het uitzicht over de stad en de oceaan een belangrijke toeristische attractie.