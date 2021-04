De negentienjarige schutter van het bloedbad in een vestiging van FedEx in het Amerikaanse Indianapolis heeft de twee semiautomatische wapens waarmee hij acht mensen doodschoot legaal kunnen aanschaffen. Volgens politiechef Randal Taylor kocht de verdachte, Brandon Hole, de wapens slechts een paar maanden nadat de politie een geweer bij hem in beslag had genomen.

Hole kampte met psychische problemen en was in maart 2020 al in aanraking geweest met de autoriteiten. Zijn moeder had toen de politie gebeld om te waarschuwen voor mogelijke gewelddadige plannen van haar zoon. Agenten namen destijds een geweer in beslag bij de man.

Desondanks wist Hole in juli en september 2020 de semiautomatische wapens waarmee hij het bloedbad in de FedEx-vestiging aanrichtte op legale wijze te kopen, maakte Taylor bekend.

De politiechef vermoedt dat de autoriteiten naar aanleiding van dat incident niet naar een rechter zijn gestapt om de man als een potentieel risicogeval te bestempelen. In dat geval kan de rechter besluiten iemand het recht op een wapen voor een bepaalde periode te ontzeggen.

Taylor wist niet zeker of een dergelijke hoorzitting heeft plaatsgevonden. Maar het geweer dat de politie eerder had ingenomen, is nooit teruggegeven. "Ik weet niet waarom we het in ons bezit hielden, maar het is goed dat we dat deden", aldus Taylor.

Hole was een oud-werknemer van FedEx en zou in het najaar van 2020 nog hebben gewerkt in de vestiging waar hij donderdagavond (lokale tijd) acht mensen doodschoot voordat hij de hand aan zichzelf sloeg. Meerdere mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn meerdere sikhs, die bij de vestiging werkten. Volgens de politie duurde het voorval hooguit enkele minuten en was het al voorbij toen agenten eenmaal ter plaatse waren.