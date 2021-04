De Tsjechische regering vermoedt dat Russische inlichtingenofficieren betrokken waren bij een explosie in een munitiedepot in 2014. Tsjechië wijst daarom achttien Russische diplomaten het land uit die volgens de regering in Praag voor de Russische geheime dienst werken. De Russen krijgen 48 uur om te vertrekken, meldden premier Andrej Babiš en minister van Buitenlandse Zaken Jan Hamáček zaterdag.

"Er is een gegronde verdenking over de betrokkenheid van officieren van de Russische inlichtingendienst GRU, eenheid 29155, bij de explosie in het munitiedepot in de Vrbetice-regio", zei Babiš op televisie. Daarbij overleden in oktober 2014 twee medewerkers van een bedrijf dat de opslag huurde van het leger. Twee maanden later volgde nog een explosie.

"De Tsjechische Republiek is een soevereine staat en moet op een passende manier reageren op deze ongekende onthullingen", reageerde de premier.

De eerste ondervoorzitter van de commissie internationale zaken van het Russische hogerhuis, Vladimir Dzjabarov, noemde de Tsjechische aantijgingen absurd. Hij kondigde volgens persbureau Interfax aan dat Rusland met gelijke munt zal terugbetalen door een gelijk aantal Tsjechen uit te wijzen, zoals gebruikelijk bij dit soort kwesties. Het persbureau citeert een bron die zegt dat Tsjechië heeft besloten zijn ambassade in Moskou te sluiten.

Minister Hamáček had eerder op de dag een voor maandag gepland en omstreden bezoek aan Moskou afgezegd. Hij zou onder meer gaan praten over levering van Russische Spoetnik Vaccins.

Ook onderzoek naar vergiftiging oud-spion Skripal

De Tsjechische politie liet ondertussen weten op zoek te zijn naar twee mannen die meerdere paspoorten bij zich zouden hebben, onder meer met de Russische namen Alexander Petrov and Ruslan Bosjirov. Die komen overeen met die van twee verdachten die worden gelinkt aan de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter Julia.

Rusland wijst elke verantwoordelijkheid af voor die aanslag op Britse bodem in maart 2018 met het in de Sovjet-Unie ontwikkelde gifgas novichok.

Onder meer Polen en de Verenigde Staten zetten de afgelopen dagen Russische diplomaten uit, gevolgd door gelijksoortige tegenmaatregelen door Moskou. De twee landen namen deze stap na cyberaanvallen waar Moskou achter zou zitten.