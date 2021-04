De vastgezette Russische oppositieleider Alexei Navalny kan ieder moment overlijden als hij niet de juiste zorg krijgt. Dat heeft een Russische arts die Navalny's medische gegevens mocht inzien zaterdag gezegd. De Kremlincriticus is al achttien dagen in hongerstaking en recente onderzoeken hebben aangetoond dat zijn gezondheid steeds sneller achteruitgaat.

Het bloed van Navalny bevat te veel kalium, wat volgens artsen kan leiden tot een hartstilstand of nierfalen. Vier dokters, onder wie zijn lijfarts Anastasia Vasilyeva, hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hem onmiddellijk te mogen bezoeken. Vasilyeva schrijft op Facebook dat hij anders ieder moment kan overlijden.

Navalny klaagt al langere tijd over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen en heeft gevraagd om behandeling door zijn eigen medische team, maar de gevangenis heeft dit verzoek tot nu toe afgewezen. Hij is daarom drie weken geleden in hongerstaking gegaan om betere zorg te eisen. Volgens zijn vrouw Yulia is hij inmiddels al ruim 9 kilo afgevallen.

Eerder deze maand moest Navalny nog overgeplaatst worden naar de ziekenboeg van de gevangenis omdat hij kampte met aanhoudende hoest en een verhoogde temperatuur. Zijn advocaten, die Navalny geregeld bezoeken, zeggen dat de medische situatie in het kamp erg slecht is en dat op de ziekenafdeling slechts één verpleegkundige werkzaam is.

Internationale roep om betere zorg voor Navalny

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de situatie van Navalny zaterdag "totaal oneerlijk en volledig ongepast" genoemd. Ruim zeventig bekende artiesten en schrijvers, onder wie acteur Jude Law en auteur J.K. Rowling, hebben in een brief de Russische president Poetin gevraagd Navalny toegang te geven tot medische hulp.

De 44-jarige Navalny kreeg in februari een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij werd in januari aangehouden na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging in augustus vorig jaar met het zeer gevaarlijke zenuwgas novichok.

De oppositieleider beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin van het opdracht geven tot de moordaanslag. Poetin heeft dit altijd ontkend.