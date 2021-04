De Peruaanse oud-president Martín Vizcarra is voor tien jaar verbannen van het bekleden van een publiek ambt omdat hij zou hebben voorgedrongen bij het krijgen van een coronavaccin. Dat heeft het Peruaanse congres vrijdag unaniem besloten in een vergadering.

Vizcarra werd door de parlementariërs schuldig bevonden aan het misbruiken van zijn macht, samenzwering en het geven van valse verklaringen. Zijn verbanning maakt deel uit van een vaccinschandaal dat Peru momenteel in zijn greep houdt. Tal van ministers en ambtsbekleders kregen al het Chinese Sinopharm-vaccin, nog voordat het beschikbaar was in het Latijns-Amerikaanse land.

Naast Vizcarra is ook voormalig gezondheidsminister Pilar Mazzetti verbannen voor een periode van acht jaar. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Elizabeth Astete mag een jaar lang geen openbaar ambt bekleden.

Beide ministers ontvingen het coronavaccin en moesten eerder al aftreden vanwege het schandaal. Alle drie ontkennen ze dat ze hun positie hebben misbruikt. Volgens Vizcarra kregen hij en zijn vrouw in oktober het vaccin van Sinopharm vanwege de klinische proef die toen liep in het land. De universiteit die hierop toezicht hield heeft dat tegengesproken.

Vizcarra werd in maart 2018 president van Peru. Zijn grootste belofte was om een einde te maken aan corruptie onder politici. In november vorig jaar werd hij echter zelf afgezet vanwege beschuldigingen van corruptie. Hij zou als regionaal gouverneur steekpenningen hebben aangenomen van projectontwikkelaars, maar heeft dit zelf altijd afgedaan als leugens. Onder de Peruaanse bevolking is hij nog altijd zeer populair.