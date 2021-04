De verdachte van het bloedbad in een vestiging van FedEx in het Amerikaanse Indianapolis is een negentienjarige oud-werknemer van de pakketbezorger. De autoriteiten hadden hem eerder al op de radar, meldt CNN op basis van anonieme politiebronnen.

Wat de reden is geweest voor de aanslag is niet bekend. De autoriteiten hebben nog niets meegedeeld over de mogelijke motieven van Brandon Scott Hole, zoals de dader heet. Een familielid zou volgens CNN de autoriteiten eerder hebben gewaarschuwd voor het mogelijk gewelddadige karakter van Hole.

President Biden spreekt in een verklaring zijn afschuw uit over de schietpartij. Hij gaf vrijdag de opdracht om vlaggen op het Witte Huis en overheidsgebouwen halfstok te hangen. Volgens de president gaan er elke dag te veel Amerikanen dood door vuurwapens. "We kunnen en moeten meer doen om levens te redden", aldus Biden die onlangs al maatregelen aankondigde om het wapengeweld aan te pakken.

Schietpartij duurde slechts enkele minuten

Hole schoot donderdagavond (lokale tijd) acht mensen dood en sloeg daarna de hand aan zichzelf. Meerdere mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn naar verluidt meerdere sikhs, die bij de vestiging werkten. Volgens de politie duurde het voorval hooguit enkele minuten en was het al voorbij toen agenten eenmaal ter plaatse waren.

De VS worden vaak opgeschrikt door dergelijke schietpartijen. In Indianapolis is het dit jaar al meerdere keren voorgekomen. Vrijdag is het ook 14 jaar geleden dat de dodelijkste schietpartij op een Amerikaanse school plaatshad. Op de campus van de universiteit Virginia Tech in Blacksburg kwamen meer dan dertig mensen om het leven.