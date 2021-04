Raúl Castro stapt op als leider van de Communistische Partij van Cuba. De 89-jarige Castro bevestigde zijn alom verwachte aftreden vrijdag op de eerste dag van een belangrijk partijcongres in Havana. Wie hem als partijleider opvolgt, is nog niet bekend.

Het aftreden van Castro betekent dat er formeel een einde komt aan het Castro-tijdperk, dat begon met de Cubaanse revolutie in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Castro volgde in 2008 zijn broer Fidel op, die met zijn gezondheid kwakkelde. 'El Lider' stierf in november 2016 op negentigjarige leeftijd.

Volgens Castro is het tijd om de macht door te geven aan een jongere generatie. Op de door de staatstelevisie uitgezonden fragmenten van zijn speech zegt de voormalige president dat hij zijn leiderschap naar tevredenheid kan overdragen aan een groep partijloyalisten die tientallen jaren ervaring hebben. Ook zei hij tegen de honderden aanwezigen dat hij tot aan zijn dood klaarstaat "om het vaderland, de revolutie en het socialisme" te verdedigen.

Hoewel er nog geen opvolger van Castro is aangewezen, gaat de zestigjarige Miguel Díaz-Canel die rol waarschijnlijk op zich nemen. Hij nam in 2018 ook al het stokje van Castro over als president van Cuba.