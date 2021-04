Mediatycoon Jimmy Lai is vrijdag in Hongkong tot een jaar cel veroordeeld vanwege zijn aandeel in demonstraties tegen Chinese invloed.

Lai werd, samen met twaalf andere activisten, door een rechtbank veroordeeld voor het organiseren van "onwettige bijeenkomsten" in augustus 2019. In dit geval ging het om zijn rol bij het organiseren van een massale demonstratie op 18 augustus, waar zeker 300.000 mensen aan deelnamen.

Martin Lee Chu-ming, de leider van de Hongkongse Democratische Partij, kreeg vrijdag een voorwaardelijke celstraf van elf maanden opgelegd, omdat hij bij dezelfde illegale samenscholing betrokken was.

Lai werd in augustus 2020 opgepakt. Dat gebeurde een maand na de invoering van een Chinese veiligheidswet in Hongkong. Twee dagen later werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar in afwachting van het oordeel van de rechter werd hij in voorarrest genomen.

De 72-jarige Lai is de oprichter van Apple Daily, een prodemocratische Chineestalige krant in Hongkong en Taiwan. De miljardair staat bekend als een fervent criticus van Peking.

In Hongkong werd in 2019 en 2020 op grote schaal gedemonstreerd tegen de veiligheidswet die op 1 juli 2020 is aangenomen. De wet stelt China in staat harder op te treden tegen de oppositie en activisten. De wet maakt het makkelijker om mensen uit te leveren.

Sinds de invoering van de veiligheidswet zijn al honderden tegenstanders van het Chinese regime gearresteerd en veroordeeld.