Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis zijn volgens de politie negen mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen. De schutter heeft zich van het leven beroofd, zei een politiewoordvoerder tegen media.

Een zwaargewapende man opende donderdag laat op de avond (lokale tijd) het vuur bij en in een van de grootste vestigingen van pakketbezorger FedEx. Bij de vestiging vlak bij de luchthaven van Indianapolis werken in totaal 4.500 mensen. De schutter doodde zeker acht personen. Een getuige zegt dat de dader een automatisch geweer gebruikte.

Volgens de politie pleegde hij de aanslag in zijn eentje. Het gevaar zou inmiddels zijn geweken. Over zijn motieven is nog niets bekend.

FedEx liet in een korte verklaring weten dat de veiligheid van de werknemers de hoogste prioriteit heeft. De gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving van het bedrijf.

De VS wordt vaker opgeschrikt door grote schietpartijen. Voor Indianapolis is het al de vierde van het jaar. Eind januari, half februari en half maart vonden er ook dergelijke schietpartijen plaats.