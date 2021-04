De autoriteiten in Chicago hebben donderdag beelden vrijgegeven van een politieagent die een dertienjarige jongen doodschoot. In de video is te zien dat hij het slachtoffer Adam Toledo achtervolgt en neerschiet.

Lori Lightfoot, burgemeester van Chicago, noemt de beelden van het incident op 29 maart "ondraaglijk". Ze vraagt de inwoners van de op twee na grootste Amerikaanse stad kalm te blijven in een tijd waarin de spanningen rondom politiegeweld al oplopen.

In de vrijgegeven video is te zien dat de agent achter Adam aan rent en hem beveelt te stoppen. Net op het moment dat de tiener stopt met rennen en zijn handen in de lucht steekt, schiet de agent hem neer. De jongen overleed later aan zijn verwondingen.

De politie zegt dat Adam gewapend was, maar op de video is geen wapen in zijn handen te zien. Wel is vlak bij de plek waar hij werd doodgeschoten een vuurwapen gevonden. Mogelijk had de jongen wel een wapen bij zich, maar gooide hij het weg toen hij op de vlucht was. Dat is nog niet met zekerheid te zeggen.

"Of Adam nu een koorknaap was of bij een of andere onbehoorlijke activiteit betrokken was, het feit is dat hij over straat liep en werd neergeschoten, terwijl hij op dat moment niet gewapend was", zei advocaat Adeena Weiss-Ortiz namens de familie Toledo tegen verslaggevers.

In de Verenigde Staten ontstaat steeds vaker ophef over dodelijk politiegeweld. Onder meer de dood van George Floyd in 2020 leidde wereldwijd tot Black Lives Matter-demonstraties. Floyd was een zwarte, ongewapende man die op verdenking van het betalen met vals geld werd gearresteerd. Hij kwam om het leven doordat een witte agent minutenlang een knie in Floyds nek duwde.