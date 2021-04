De Verenigde Staten houden Rusland formeel verantwoordelijk voor pogingen tot beïnvloeding van de presidentsverkiezingen van afgelopen jaar, alsook voor de grote hack op Amerikaanse ministeries via softwarebedrijf SolarWinds. Daarop heeft President Joe Biden donderdag sancties aangekondigd, waaronder het uitzetten van Russische diplomaten.

Volgens Biden gaat er van de beïnvloeding van verkiezingen en het hacken een "ongewone en buitengewone dreiging uit" voor de Amerikaanse veiligheid.

Het Witte Huis zegt dat de VS weliswaar streeft naar een stabiele relatie met Rusland, maar dat het tegelijkertijd niet wil dat het land te gemakkelijk wegkomt met zijn daden.

De VS heeft daarom tien Russische medewerkers van de Russische ambassade in Washington uitgewezen, daaronder ook een lid van de geheime dienst. Tegen meer dan dertig Russen of Russische instellingen zijn sancties afgekondigd.

Bovendien komen er sancties tegen zes Russische bedrijven die de door de geheime dienst opgezette hackingcampagne ondersteunen. Ook wordt het Amerikaanse financiële instellingen verboden om Russische staatsobligaties te kopen.

Naast beïnvloeding van de verkiezingen en de activiteiten van hackers, houdt de VS Rusland ook verantwoordelijk voor onrust stoken in Afghanistan. Daar zou Rusland de Taliban ertoe hebben aangezet om aanvallen op Amerikaanse doelen uit te voeren. Ook wil Washington met de sancties Rusland straffen voor zijn handelen in en rond Oekraïne.

De Amerikaanse sancties hingen al even in de lucht. Moskou liet eerder op donderdag weten dat de strafmaatregelen een eventuele ontmoeting tussen Biden en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in de weg zullen staan. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou is inmiddels op het matje geroepen.