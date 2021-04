De Nederlandse IS-vrouw Ojone I. is verdwenen uit vluchtelingenkamp Al Hol in het noordoosten van Syrië. Ook haar twee kinderen zijn spoorloos. Dat zou blijken uit documenten in handen van de Deense omroep DR die zijn ingezien door NRC.

Achter haar naam en de namen van haar kinderen (5 en 3 jaar) staat het woord 'non-actief', wat er volgens de Deense omroep op zou duiden dat ze niet meer in kamp Al Hol zitten. Ook in het door de Koerden gecontroleerde kamp Al Roj is de vrouw niet te vinden.

De 24-jarige I. voegde zich in 2014 als tiener bij Islamitische Staat. Daar trouwde ze met een IS-strijder uit Bangladesh. Na zijn dood trouwde ze vervolgens met een prominente Deense jihadist, die betrokken zou zijn geweest bij de organisatie van meerdere aanslagen. Hij zou in 2017 om het leven zijn gekomen.

De Nederlandse vrouw werd in 2019 opgepakt en naar het beruchte kamp Al Hol gebracht. Het is niet bekend hoelang zij en haar kinderen al zijn verdwenen. Het is mogelijk dat ze met behulp van smokkelaars is gevlucht naar buurland Turkije.

I. spande kort geding aan tegen Staat

I. was één van de 23 vrouwen die eind 2019 een kort geding hadden aangespannen tegen de Nederlandse Staat om te eisen dat ze worden teruggebracht naar Nederland. Vorig jaar juni oordeelde de Hoge Raad dat Nederland zich niet hoeft in te spannen om naar Syrië of Irak uitgereisde vrouwen en hun kinderen te repatriëren.

In kamp Al Hol verblijven naar schatting zo'n zestigduizend mensen uit voormalig IS-gebied. Het is er zeer gevaarlijk en met enige regelmaat vinden er moorden plaats. Begin dit jaar kwam een Artsen zonder Grenzen-medewerker om het leven in het kamp door geweld.