De politieagente die zondag een twintigjarige zwarte man neerschoot in de Amerikaanse plaats Brooklyn Center bij Minneapolis is woensdag aangeklaagd voor doodslag. Dinsdag namen zij en de politiechef van de stad ontslag. In Brooklyn Center vinden al drie dagen op rij grote protesten plaats vanwege de dood van Daunte Wright.

De 48-jarige agente Kim Potter werd woensdag aangehouden, maar even later weer op borgtocht vrijgelaten. Ze noemde de dood van Wright een ongeluk. Potter zegt haar vuurwapen te hebben aangezien voor een stroomstootwapen. Op vrijgegeven bodycambeelden is te horen hoe ze meerdere keren "taser" roept terwijl ze haar vuurwapen op hem richt. Ze werkte al 26 jaar bij het politiekorps.

De twintigjarige zwarte man werd zondag met zijn auto door de politie stopgezet vanwege een verkeersovertreding. De agenten ontdekten vervolgens dat er een arrestatiebevel tegen hem uitstond vanwege wapenbezit. Op het moment dat ze hem probeerden te arresteren, stapte hij terug in zijn auto en lostte Potter één schot.

Voor een veroordeling onder de wet van de Amerikaanse staat Minnesota moeten de aanklagers kunnen aantonen dat Potter "verwijtbaar nalatig" is geweest en dat ze een "onredelijk risico" nam. Bij een veroordeling kan ze een celstraf krijgen van tien jaar. Ook een boete van 20.000 dollar (ruim 16.000 euro) hangt haar boven het hoofd.

Potter is de derde agent in de VS die is aangeklaagd vanwege het doden van een verdachte met een dienstwapen dat werd aangezien voor een stroomstootwapen.

Protesten braken uit na dood van Wright

Sinds de dood van Wright is het al avonden op rij onrustig in Brooklyn Center. Demonstranten verzamelden zich dinsdagavond buiten het hoofdkwartier van de politie en gooiden met flessen en andere voorwerpen. Agenten reageerden vervolgens met traangas en stungranaten om de betogers te verspreiden. Ook woensdagavond werd er gedemonstreerd. Er geldt inmiddels een avondklok in de stad.

Politiechef Jim Gannon, die net als Potter dinsdag ontslag nam, heeft gezegd dat de dood van Wright een tragisch ongeluk was. "Ik kan niets zeggen om de pijn van zijn familie te verzachten", zei hij.

Brooklyn Center is een voorstad van Minneapolis en ligt op ongeveer 16 kilometer van de plaats waar vorig jaar de zwarte man George Floyd werd gedood door de witte agent Derek Chauvin. Dat proces is momenteel in volle gang.