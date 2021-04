Door het kapseizen van een schip voor de kust van het Amerikaanse Louisiana is zeker ´één dode gevallen. Reddingswerkers zijn woensdag nog op zoek naar zeker twaalf vermisten. Zes personen konden uit het onstuimige water worden gered.

Twee mensen konden door de kustwacht worden gered, vier anderen werden door schepen die in de buurt waren uit het water gehaald. Er wordt nog gezocht naar de overige bemanningsleden. Het is volgens de Amerikaanse kustwacht mogelijk dat er nog mensen vastzitten in het gekapseisde schip.

Het 39 meter lange liftschip kwam dinsdag in de problemen tijdens een storm in de Golf van Mexico en kapseisde op zo'n 13 kilometer van Port Fouchon.

Op het moment van het incident waren er windstoten tot wel 130 kilometer per uur en waren de golven zo'n 2 tot 3 meter hoog. Ook op dit moment zijn de weersomstandigheden nog onstuimig.

Liftschepen worden gebruikt om groot materiaal te brengen naar en onderhoud te plegen aan boorplatforms in de Golf van Mexico. Het liftschip heeft uitschuifbare poten van zo'n 75 meter lang die de bodem van de zee kunnen raken.