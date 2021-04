Het speciale politiekorps dat het Capitool in Washington moet beschermen, krijgt flinke kritiek in een onderzoeksrapport over de bestorming van het parlementsgebouw in januari. Zo zou de politie waarschuwingen over de dreigende escalatie hebben genegeerd en hebben gebruikgemaakt van verouderd materiaal.

Het Capitool, waar het Amerikaans Congres zetelt en vergadert, werd op 6 januari bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Zij protesteerden voor het gebouw al tegen de in hun ogen oneerlijk verlopen presidentsverkiezingen. Trump legde het daarin af tegen Joe Biden.

In het 104 pagina's tellende rapport van inspecteur-generaal Michael Bolton staat dat de inlichtingentak van het korps drie dagen eerder al had gewaarschuwd dat het Congres het doelwit van Trumps aanhangers zou kunnen worden. Zo stond er op een internetforum dat zij een kaart van het tunnelstelsel van het parlementsgebouw gebruikten.

Die waarschuwing belandde echter niet in het draaiboek dat de politie opstelde voor 6 januari. Daar stond juist in dat er geen specifieke dreigingen bekend waren die verband hielden met de zitting van het Congres, dat die dag de verkiezingsuitslag moest goedkeuren. Die tegenstrijdigheid heeft volgens het rapport te maken met disfunctioneren binnen de politie.

Ook op de dag zelf zijn aanwijzingen dat aanhangers van Trump het gebouw wilden aanvallen genegeerd. Tijdens de bestorming kwamen vier relschoppers en een agent om het leven.

90 Nieuwe beelden tonen chaos in Capitool tijdens bestorming

Politie maakte gebruik van verouderd materiaal

In het rapport staat tevens dat agenten bepaalde tactieken niet mochten gebruiken, omdat die door de politietop waren verboden. Zo mochten ze bijvoorbeeld geen flitsgranaten inzetten, die bedoeld zijn om mensen te desoriënteren.

Toen de rellen eenmaal waren uitgebroken, bleek de houdbaarheidsdatum van sommige munitie, zoals traangas, te zijn verstreken. Tevens waren de wapens dusdanig verouderd, dat agenten er terughoudend mee omgingen.

Sommige agenten konden geen schilden pakken, doordat de bus waarin die lagen op slot zat. Andere schilden waren verouderd en onbruikbaar, waardoor veel agenten zonder voldoende beschermende uitrusting de confrontatie met de de relschoppers moesten aangaan.

Het rapport wordt donderdag besproken tijdens een hoorzitting in het Congres. Dan zal ook inspecteur-generaal Bolton getuigen.