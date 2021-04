Bijna de helft van alle vrouwen in 57 landen heeft te maken met wetten die bepalen wat zij wel of niet met hun eigen lijf mogen doen, of het nu om seks, het gebruik van anticonceptie of het ondergaan van gezondheidszorg gaat. De Verenigde Naties stellen dat woensdag in een eerste rapport over zeggenschap van vrouwen over hun eigen lijf.

In het onderzoek is gekeken naar beperkingen op wat vrouwen over hun lijf mogen beslissen zonder bang te hoeven zijn voor geweld of een besluit van iemand anders. De studie, getiteld Mijn lichaam is van mij, somt bovendien aanvallen op vrouwen in 57 landen op, variërend van verkrachting tot gedwongen sterilisatie, maagdelijkheidstesten en genitale verminking.

"Dit gebrek aan lichamelijke integriteit heeft enorme gevolgen voor individuele vrouwen en meisjes, naast de diepgaande schade. Het drukt mogelijk de economische productiviteit, vermindert vaardigheden en leidt tot extra zorgkosten en gerechtelijke kosten", aldus het VN-fonds voor bevolkingsvraagstukken (UNFPA).

Volgens het onderzoek heeft bijvoorbeeld slechts 56 procent van de onderzochte landen wetgeving of beleid dat voorziet in een toereikende seksuele voorlichting. "Het gegeven dat bijna de helft van de vrouwen niet zelf kan beslissen of zij wel of niet seks heeft, anticonceptie gebruikt of om gezondheidszorg vraagt, zou ons allemaal woedend moeten maken", aldus UNFPA-directeur Natalia Kanem.

In het rapport staan onder meer 20 landen en gebieden opgesomd waar een verkrachter volgens de wet met zijn slachtoffer kan trouwen om niet te worden aangeklaagd voor de verkrachting. In 43 onderzochte landen bleken geen wetten te zijn die verkrachting binnen het huwelijk verbieden. In meer dan 30 landen zijn er wetten die de bewegingsvrijheid buitenshuis van vrouwen beperken.