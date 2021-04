De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn van plan om uiterlijk voor 11 september dit jaar alle troepen uit Afghanistan terug te trekken. Het is dan precies twintig jaar geleden dat moslimextremisten de VS aanvielen met aanslagen in New York en Washington, wat de directe aanleiding was voor de invasie in Afghanistan.

In de strijd tegen terrorisme trokken de VS naar Afghanistan voor de jacht op Osama Bin Laden, het brein achter de terreuraanslag. De aftocht dit jaar moet een einde maken aan de langste oorlog die de Verenigde Staten ooit voerden.

Het Witte Huis ziet geen militaire oplossing meer voor de problemen in Afghanistan, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Volgens hem is de terugtrekking onvoorwaardelijk en begint die voor 1 mei. Er zijn nu nog zo'n 2.500 Amerikaanse soldaten in het land.

De Amerikanen zeggen wel na 11 september nog met "aanzienlijke middelen" in de regio aanwezig te blijven om een mogelijk oplaaien van terroristische gevaren tegen te gaan.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en defensieminister Austin brengen naar verluidt woensdag de NAVO-lidstaten op de hoogte.

Ook Verenigd Koninkrijk trekt zich terug

Het Verenigd Koninkrijk is in navolging van de VS ook van plan om al zijn troepen terug te trekken voor 11 september, schrijft de Britse krant The Times woensdag. De Britten zijn van plan om een militaire trainingsfaciliteit in hoofdstad Kaboel over te dragen aan de lokale autoriteiten. In Afghanistan bevinden zich momenteel nog zo'n 750 Britse militairen.

Nederland is daarentegen juist van plan om extra militairen naar Afghanistan te sturen om bij te dragen aan de NAVO-missie Resolute Support. In een brief aan de Kamer schrijven ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) woensdag dat op verzoek van Duitsland nog eens tachtig soldaten naar het land worden gestuurd vanwege de toenemende dreiging van de Taliban.

Het is nog onduidelijk welke gevolgen de Amerikaanse en Britse terugtrekking heeft voor de tiendaagse Afghanistan-top die eind deze maand in Istanboel moet plaatsvinden. De Taliban maakte dinsdag laat bekend dat zij niet bij zo'n top zullen aanschuiven voordat alle buitenlandse troepen Afghanistan hebben verlaten.