Japan is van plan om over twee jaar het radioactieve koelwater van de in 2011 ontplofte kerncentrale in Fukushima in zee te lozen. Het gaat om meer dan 1 miljoen ton water, heeft de Japanse regering dinsdag laten weten.

Het werk om het water stapsgewijs in de Grote Oceaan te lozen moet over twee jaar beginnen. De verwachting is dat het werk tientallen jaren in beslag gaat nemen.

Er werd al langer gezocht naar een oplossing voor het vervuilde water. Het water is gebruikt om de reactoren van de kerncentrale af te koelen. Dagelijks komen daar nog steeds duizenden liters water bij.

Energiebedrijf Tokyo Electric Power Company (TEPCO), dat verantwoordelijk is voor de opslag van het vervuilde water, liet in 2019 al weten bijna geen plaats meer te hebben voor nog meer afvalwater. Het bedrijf verwacht dat er in de herfst van 2022 geen ruimte meer is.

Tegenslag voor lokale visserij

Het lozen van het water is een tegenslag voor de lokale vissers, die al jaren protesteren tegen het dumpen van het afvalwater. Ook milieuorganisaties zijn bezorgd. De Japanse regering zegt echter dat het lozen na afweging van de verschillende opties de beste is. Japan benadrukt hiervoor strenge regels te volgen. Zo moet het radioactieve water eerst gefilterd en verdund worden.

De kerncentrale in Fukushima werd in 2011 getroffen door een tsunami na een zware aardbeving. De kernreactor smolt en ontplofte kort daarna. Meer dan 150.000 mensen sloegen op de vlucht en bijna 19.000 mensen kwamen om het leven.