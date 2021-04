De agente die in de Amerikaanse plaats Brooklyn Center bij Minneapolis een zwarte man doodschoot, zag haar vuurwapen aan voor een taser. Dat maakte politiechef Tim Gannon bekend tijdens een persconferentie.

De dood van de twintigjarige Daunte Wright leidde tot grote onrust. Brooklyn Center is een voorstad van Minneapolis en ligt op ongeveer 16 kilometer van de plaats waar vorig jaar de zwarte George Floyd werd gedood door de witte agent Derek Chauvin. Dat proces is momenteel in volle gang.

Wright werd zondag met zijn auto aan de kant gezet vanwege een verkeersovertreding. De agenten ontdekten toen dat er een arrestatiebevel tegen hem uitstond. Toen ze Wright probeerden te arresteren, stapte hij terug in zijn auto. Eén agent schoot toen op hem.

Op de vrijgegeven bodycambeelden is te zien dat Wright zich verzette tegen zijn arrestatie. Een agent roept meermaals "taser" terwijl ze haar vuurwapen op hem richt. De auto reed weg op hetzelfde moment dat de agent riep dat ze op hem had geschoten. Het voertuig kwam enkele straten verderop tot stilstand. Wright overleed ter plekke. Later die dag ontstonden protesten en botsingen met de politie.

Politie verklaart dat het om een fout ging

Politiechef Tim Gannon maakte tijdens een persconferentie bekend dat een fout heeft geleid tot de "tragische dood" van Wright. "Ik kan niets zeggen om de pijn van zijn familie te verzachten", zei hij.

De dood van George Floyd vorig jaar en andere zwarte Amerikanen leidde wereldwijd tot een heropleving van de Black Lives Matter-protesten tegen racisme en politiegeweld.