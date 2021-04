De kinderopvang en de scholen op Bonaire gaan weer open, zo heeft gezaghebber Edison Rijna zondag bekendgemaakt. Hoewel op het eiland nog steeds veel coronabesmettingen worden vastgesteld, kan het onderwijs vanaf maandag weer beginnen omdat de docenten zijn gevaccineerd.

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze naar school kunnen om te leren en hun leeftijdsgenoten daar te ontmoeten, stelde Rijna. Daarom mogen de scholen op het eiland de deuren weer openen.

In het voortgezet onderwijs worden de lessen zo georganiseerd dat docenten en leerlingen 1,5 meter afstand kunnen houden. Op basisscholen is dat niet nodig. Het is wel belangrijk dat iedereen zich op school aan de coronaregels houdt, benadrukte Rijna. Zo mogen ouders niet langer op school zijn dan strikt noodzakelijk.

Bonaire voerde 18 maart een lockdown in vanwege de toename van het aantal besmettingen, waardoor ook de scholen gesloten werden.

Meer dan kwart van bevolking heeft eerste prik gehad

Al enkele weken wordt de bevolking opgeroepen zich te laten vaccineren. Volgens de cijfers van vrijdag 9 april hebben bijna zesduizend mensen zich één keer laten vaccineren, en van hen hebben meer dan tweeduizend ook al een tweede prik gehad. In totaal hebben bijna tienduizend mensen, op een bevolking van ruim twintigduizend personen, zich aangemeld voor een prik.

Op Bonaire zijn zondag 109 coronabesmettingen geregistreerd. Tien coronapatiënten liggen in het ziekenhuis, van wie vier op de intensive care. Daarnaast liggen twee Bonairiaanse coronapatiënten in het ziekenhuis op Aruba en vijf in Colombia.

In de andere bijzondere gemeenten van het Caribisch deel van het Koninkrijk, Saba en Sint-Eustatius, zijn de afgelopen tijd relatief weinig coronabesmettingen vastgesteld.