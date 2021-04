In de Amerikaanse staat Minnesota is zondag onrust ontstaan, omdat een zwarte man mogelijk door politiegeweld om het leven is gekomen. Dat gebeurde in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis op ongeveer 16 kilometer van de plek waar vorig jaar de zwarte Amerikaan George Floyd werd gedood door agent Derek Chauvin.

Volgens CNN werd de twintigjarige Daunte Wright zondag met zijn auto aan de kant gezet vanwege een verkeersovertreding. Vervolgens stelden agenten vast dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd.

Toen de politie hem probeerde te arresteren, ging Wright zijn auto weer in en probeerde hij weg te rijden. Hierop schoot een agent op hem. De man kon nog een stukje rijden, totdat hij een ander voertuig raakte en tot stilstand kwam. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek hij te zijn overleden.

Het is nog niet duidelijk of hij stierf door de politiekogel, door het ongeval of door de combinatie. De agenten droegen bodycams, maar die beelden zijn nog niet onderzocht.

Protest tegen politiegeweld

Een groep van zo'n honderd mensen ging daarop de confrontatie met de politie aan. De bozige menigte vernielde meerdere politieauto's. Een ooggetuige meldt dat politieauto's met stenen zijn bekogeld.

Beelden van mensen die op het dak en de motorkap van de auto's springen, worden gedeeld op sociale media.

De politie schoot met rubberkogels. Zeker twee mensen zijn geraakt, van wie een tot bloedens toe. Ook meldden enkele honderden mensen zich bij het politiebureau in Brooklyn Center. De politie zette daar traangas in om de menigte uiteen te drijven.

71 Mensen springen op politieauto's na dood zwarte man in Minnesota

Al langer spanningen in Minnesota

De spanningen in Minnesota zijn in de laatste weken flink opgelopen vanwege de rechtszaak tegen Chauvin. Floyd werd op 25 mei vorig jaar aangehouden in Minneapolis, omdat hij een pakje sigaretten zou hebben afgerekend met een vervalst biljet van 20 dollar.

Tijdens de aanhouding drukte Chauvin minutenlang met zijn knie op de nek van het slachtoffer. Floyd raakte vervolgens buiten bewustzijn en overleed.

Zijn dood leidde wereldwijd tot een storm van verontwaardiging. Zowel in als buiten de Verenigde Staten werd massaal gedemonstreerd tegen racisme en buitensporig geweld.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Wright door het politieoptreden was overleden. Dit is echter nog niet geheel duidelijk: Amerikaanse media spreken elkaar hierin tegen. Zodra er uitsluitsel is, melden we dat uiteraard.